Лима, , 08:44 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Перу случаев заражения коронавирусной инфекцией перевалило за 300 тысяч. Об этом 6 июля сообщает минздрав страны.

По данным министерства, на сегодняшний день суммарное число выявленных в стране заразившихся SARS-CoV-2 составляет 302 718.

Также сообщается, что на данный момент в Перу от COVID-19 скончались 10 859 пациентов.

Кроме этого, известно, что за все время эпидемии в стране было проведено 1 782 846 тестов на коронавирус и что в настоящее время в Перу 11 302 человека госпитализированы и 1 227 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных в Колумбии случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки возросло на 3721 и превысило 117 тысяч.