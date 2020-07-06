Краснодар, , 08:37 — REGNUM Приём граждан возобновлён в Краснодарском крае органами исполнительной власти. Обратиться к властям люди могут очно или посредством видеосвязи, сообщает пресс-служба краевой администрации.

«Жители всех муниципалитетов края могут задать свои вопросы представителям краевых министерств и департаментов», — говорится в сообщении.

Приём граждан стал возможен в связи с отменой ряда ограничительных мероприятий. График проведения личных приёмов опубликован на сайте администрации края.

Так, мобильные приёмные губернатора Краснодарского края будут работать с 6 по 10 июля по очереди в Выселковском, Туапсинском, Успенском, Белореченском и Усть-Лабинском районах с 11 до 15 или с 12 до 16 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности в регионе до 21 июля.

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