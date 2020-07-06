Москва, , 08:34 — REGNUM В России за последние десять лет горноспасатели спасли жизни более 10 тыс. шахтеров, сообщили в МЧС РФ.

«За последние десять лет российские горноспасатели ликвидировали последствия более 380 крупных аварий, спасли жизни более 10 тыс. шахтеров», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что всего горноспасатели осуществляют прикрытие порядка 1,5 тыс. опасных производственных объектов ведения горных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году подразделения МЧС приняли участие в тушении почти 460 тыс. техногенных пожаров, ликвидировали происшествия на водных объектах 3420 раз, последствия ДТП — 100 тыс. раз. За 2019 год спасены более 250 тыс. человек.

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