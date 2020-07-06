Уфа, , 08:42 — REGNUM Сотрудников МЧС, которые вывели из горящего дома 18 человек, в том числе шестерых детей, наградят в Башкирии. Об этом 6 июля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, огнеборцы совершили еще один подвиг, когда вывели из горящего дома 18 человек, в том числе шестерых детей и двух пожилых граждан. Именно благодаря их своевременным действиям удалось избежать жертв.

Хабиров отметил, что в Башкирии продолжают устанавливать пожарные извещатели. Нуждающимся гражданам их устанавливают бесплатно. Благодаря таким извещателям были спасены 400 человек, в том числе 160 детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 5 июля в жилом доме на улице Степана Злобина произошел пожар. На пятом этаже многоквартирного дома в подъезде горели деревянный ларь и двери трех квартир. Именно поэтому жители не могли самостоятельно эвакуироваться. На помощь им пришли спасатели.

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