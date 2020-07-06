Тбилиси, , 08:39 — REGNUM В Грузии выпускники школ 6 июля начали сдавать единые национальные экзамены, первым из которых стал экзамен по грузинскому языку. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, в стране работает 24 экзаменационных центра. Проверка знаний абитуриентов началась с 8:00 по местному времени (7:00 мск).

Для предотвращения распространения коронавируса в центрах проведения экзаменов в этом году введены новые правила. Выпускники должны приходить в защитных масках, которые могут снимать, только сев за парту. Парты спереди оснащены прозрачными барьерами и расположены на расстоянии 2 метров друг от друга.

В аудиториях, где сдают экзамены, запрещено включать кондиционеры. Если температура в классе поднимется до +30 °С, то кондиционеры включат, но тогда абитуриентам нужно будет надеть маски. Постоянно в маске находиться нужно тем экзаменуемым, у кого температура более +37 °С.

Напомним, единые национальные экзамены в Грузии проходят с 6 по 25 июля.

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