Париж, , 08:24 — REGNUM Художественный музей Лувр открывает свои двери после четырех месяцев карантинных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, сообщает 6 июля Europe1.

Открытие музея сопряжено с рядом жестких требований. В частности, посетители в возрасте до 11 лет должны будут носить медицинские маски, тем, у кого нет права бесплатного посещения музея, придется бронировать свой визит, тогда как двигаться по залам музея можно будет лишь в одном направлении.

Тем не менее посетителям будет доступен не весь музей: те места, где сложно обеспечить меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, останутся пока закрытыми для посещения.

Напомним, запрет на публичные мероприятия был введен во Франции 29 февраля из-за угрозы распространения коронавируса. Первоначально музеи под этот запрет не попали, но уже на следующий день сотрудники Лувра отказались работать на фоне начинающейся пандемии коронавируса в республике. В результате музей оставался закрытым с тех пор. По некоторым оценкам, из-за закрытия музей потерял около €40 млн доходов.