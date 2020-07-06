Нур-Султан, , 08:11 — REGNUM Ассамблея народов Казахстана поздравила жителей республики с Днем столицы — исполняется 22 года со дня образования Нур-Султана, сообщает 6 июля агентство «Казинформ».

"Столица стала символом Независимости и созидательной энергии народа Казахстана», — говорится в сообщении. Вместе с тем массовые мероприятия в городе остаются под запретом из-за карантина.

Отметим, сегодня также исполняется 80 лет со дня рождения первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. По этому случаю 3 июля в Национальном университете обороны открыли памятник экс-президенту.

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