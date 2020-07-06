Новосибирск, , 08:10 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено 106 новых случаев заражения коронавирусом, 74 пациентов за это время выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Скончались ещё четыре пациента: трое мужчин в возрасте 70 лет, 75 лет и 77 лет и женщина в возрасте 48 лет», — уточняется в оперативном сообщении.

Всего в регионе официально зарегистрировано 6 611 пациентов с коронавирусом (в том числе 384 ребенка), 4 145 человек выписаны с выздоровлением, умерли 116 человек.

В реанимации находятся 88 человек, на ИВЛ — 23 пациента.