Красноярск, , 08:01 — REGNUM Министерство здравоохранения Красноярского края обнародовало итоги выездной работы в Уярской районной больнице. Проверка прошла после жалоб пациентов на условия в медучреждении.

Как сообщили ИА REGNUM 6 июля в минздраве, специалисты выехали в Уярскую РБ 3 июля. Они провели обход терапевтических отделений, в которых находятся больные с пневмониями. Затем прошло рабочее обсуждение с администрацией больницы, встреча с коллективом больницы.

Проверка выявила, что в учреждении «имеет место нерациональное использование имеющихся кадровых ресурсов». Не организованы в требуемом объёме противоэпидемические мероприятия для работы в условиях эпидпроцесса. Персонал не использует «в строгом режиме» средства индивидуальной защиты, некорректно ведётся статистика. Замечания касались и дезинфекционных мероприятий.

При этом анализ историй болезни показал, что «оказание медицинской помощи осуществляется в соответствие с временными методическими рекомендациями Минздрава России». В больнице имеются медикаменты в требуемом ассортименте и необходимом количестве.

Пациентов с коронавирусом на момент выезда в стационаре не было. Что касается пациентов из группы риска и с пневмониями, специалисты дали консультации и рекомендации по ведению. Средства индивидуальной защиты имеются. Пациенты с коронавирусом отправляются в Канскую межрайонную больницу, с тяжёлой степенью — в Краевую клиническую больницу.

По итогам выезда минздрав принял отставку главного врача, назначен исполняющий обязанности руководителя медучреждения.

Администрация больницы должна будет представить план первоочередных противоэпидемических мероприятий в минздрав. Также принято решение о дополнительном развертывании инфекционного госпиталя на базе Бородинской больницы для госпитализации больных COVID-19 из Уяра, Партизанского, Рыбинской и Саянской больницы.

В больнице проводится расследование причин случаев заражения персонала коронавирусом.

Также в минздраве края сообщили о том, что скончалась врач акушер-гинеколог Уярской районной больницы, работавшая в родильном отделении. По совместительству она дежурила в приёмном отделении.

«Несмотря на то, что находилась в группе риска, и как медработник осознавала всю опасность, оставалась на посту и оказывала медицинскую помощь», — говорится в некрологе минздрава.

По данным министерства, у медика был подтверждён коронавирус, причина смерти устанавливается.

Читайте также: Красноярский минздрав проверит жалобы больных COVID-19 на условия в ЦРБ

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае умер первый медик с COVID-19