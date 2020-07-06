Кемерово, , 07:47 — REGNUM Новые случаи заражения за прошедшие сутки выявлены в 12 населённых пунктах Кемеровской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Междуреченск — 18, Кемерово — 11, Новокузнецк — десять, Тусульский МР — девять, Анжеро-Судженск — пять, Яйский МР — четыре, Мыски — два, Топкинский МО — два, Тяжинский МР — два, Юргинский МО — два, Кемеровский МО — один, Новокузнецкий МР — один», — уточняется в оперативном сообщении. Всего в региона официально зарегистрированы 2085 пациентов с коронавирусом, выздоровели 898 человек, 12 скончались.

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