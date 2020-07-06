Магадан, Магаданская область, , 07:54 — REGNUM Прокуратура Магадана выявила нарушения в сфере выплат стимулирующего характера медработникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Нарушение обнаружено на станции скорой медицинской помощи. Выяснилось, что выплаты стимулирующего характера осуществлялись не в зависимости от факта непосредственной работы, а исходя из объёма занимаемой должности, что привело к снижению полученных выплат.

Прокуратура города Магадана внесла главному врачу представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

«Права 33 работников городской станции скорой медицинской помощи восстановлены, им доначислено и выплачено более 1,1 млн рублей», — добавили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, около 7,5 млрд рублей выделено правительством России по поручению президента РФ Владимира Путина на июльские выплаты медицинским работникам, работающим с заразившимися SARS-CoV-2. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.