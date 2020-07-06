Екатеринбург, , 07:27 — REGNUM В Свердловской области у сотрудника одного из детских лагерей нашли коронавирус. Об этом сообщает оперштаб.

Информацию о ЧП оперативно передали в Роспотребнадзор. Сотрудник сейчас изолирован. Контактировавшие с ним дети покинули лагерь. Помещения продезинфицировали, пишет 66.ru.

Внешних признаков заболевания у гражданина не обнаружено. Перед началом смены дети и персонал были протестированы на коронавирус. Но тогда все результаты оказались отрицательными. Инфекцию удалось обнаружить в ходе повторного тестирования.