Анадырь, , 07:30 — REGNUM Власти Чукотки перешли на третий этап снятия ограничительных мер, введённых из-за эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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На 6 июля в регионе зарегистрировано 140 случаев заражения коронавирусом, 132 пациента выздоровели, двое умерли.

Так, с 7 июля в полном объёме может начать работу общепит, снимут ограничения на работу детских садов и учреждений культуры. Также разрешается проводить массовые мероприятия на открытом воздухе.

К открытию начали готовиться детские пришкольные площадки и лагеря.

Обязательное условие возобновления деятельности — соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 июля в Приморье разрешат работу фитнес-центров.