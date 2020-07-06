Барнаул, 6 июля 2020, 07:21 — REGNUM Данные о регионах РФ с самой высокой заболеваемостью раком корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Минздрав России обнародовал данные, согласно которым «лидерами» по показателю заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году стали Архангельская, Брянская и Сахалинская области. Самый низкий показатель был зафиксирован в Дагестане — 163,6 случая на 100 тыс. населения.
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