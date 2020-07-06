Барнаул, , 07:21 — REGNUM Данные о регионах РФ с самой высокой заболеваемостью раком корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

"Полученные цифры высокой заболеваемости совсем не обязательно могут свидетельствовать о неблагополучии с профилактикой онкопатологии или о высоком риске заболеть раком именно в этом регионе. Скорее, это характеризует частоту выявления новых случаев онкопатологии в медучреждениях и эффективность диспансерных мероприятий. Хотя, безусловно, этнические и климато-географические критерии имеют место быть. Более закономерные выводы о состоянии системы здравоохранения можно получить, проанализировав такие показатели, как «онкозапущенность», «смертность от злокачественных новообразований» и «п яти летняя выживаемость».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Минздрав России обнародовал данные, согласно которым «лидерами» по показателю заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году стали Архангельская, Брянская и Сахалинская области. Самый низкий показатель был зафиксирован в Дагестане — 163,6 случая на 100 тыс. населения.

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