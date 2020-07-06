Тюмень, , 07:09 — REGNUM В тюменском Многопрофильном консультативно-диагностическом центре (МКДЦ) в отделении лучевой диагностики, перепрофилированном в апреле 2020 года для оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, провели более 4 200 КТ-исследований органов грудной клетки. Это в два раза больше, чем за весь прошлый год, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Томограф SOMATOM Perspective, приобретённый по нацпроекту «Здравоохранение», позволяет добиться высочайшей точности при обследовании и обнаружить патологические изменения на ранних стадиях COVID-19.

«Благодаря ежедневной 18-часовой работе томографа мы смогли обеспечить быстрые и доступные обследования пациентов с подозрением на COVID-19. И главное — избежать тяжелых осложнений и летальных случаев», — отметила заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Как ранее сообщало Ре, по данным оперативного штаба Тюменской области в регионе с начала пандемии на утро 6 июля зафиксировано 3 480 заражений SARS-CoV-2. Из них выздоровели 1 984 пациента, 18 скончались.

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