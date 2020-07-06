Владивосток, , 06:59 — REGNUM С 7 июля в Приморье разрешат работу фитнес-центров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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Эпидобстановка в регионе позволяет приступить к очередному послаблению режима повышенной готовности.

Снятие ограничений не означает отказ от обязательных мер безопасности.

«При сохранении положительной эпидобстановки мы можем открыть фитнес-центры.С 7 июля при соблюдении мер санитарной безопасности они смогут приступить к работе», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

Работа бань, СПА в спорткомплексах также будет разрешена с соблюдением санитарных мер безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Приморье выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом, один пациент умер.