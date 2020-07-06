Петропавловск-Камчатский, , 06:50 — REGNUM В Камчатском крае за последние сутки выявили 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Всего с момента начала пандемии в регионе выявили 2469 носителей коронавируса.

Полностью излечились за последние сутки 52 жителя Камчатки, за весь период — 1056.

За минувшие сутки в регионе умер ещё один пациент с коронавирусной инфекцией, всего зарегистрирован 51 летальный исход.

В стационарах края находятся 410 носителей коронавируса. За весь период пандемии в регионе провели 77 241 исследование на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатского края до сих пор не знают, как правильно считать и учитывать смертельные случаи пациентов с коронавирусной инфекцией. Как заявил врио зампреда камчатского правительства Роман Василевский, замечание по этому поводу регион получил от Минздрава РФ и Роспотребнадзора.