Абакан, , 06:49 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 28 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 6 июля в республиканском правительстве.

Девять случаев — это служебные и семейные контакты. Один пациент выявлен в результате планового осмотра медперсонала. 14 пациентов поступили с признаками ОРВИ, трое — с признаками пневмонии. Один человек — из Красноярского края.

За сутки в республике выздоровели 52 пациента. Общее число выздоровевших — 1442.

Всего в Хакасии по состоянию на 6 июля коронавирус выявлен у 2083 человек.

Напомним, в республике за весь период скончались 17 пациентов с SARS-CoV-2.

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