Чита, , 06:46 — REGNUM Обстановка с коронавирусом в Забайкальском крае постепенно улучшается. Как сообщает сегодня, 6 июля, оперативный штаб региона, вот уже четыре дня коэффициент распространения инфекции держится на уровне 0,8.

Это позволяет осуществлять подготовку ко второму этапу снятия ограничений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего на 6 июня в Забайкальском крае выявлено 3441 носителей коронавируса, причём 42 из них только за последние сутки. Вылечены и выписаны из медучреждений 2329 пациентов (22 за последние сутки).

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