Пекин, , 06:46 — REGNUM Национальная метеорологическая обсерватория Китая продлила действие желтого уровня погодной опасности еще на сутки, сообщает 6 июля агентство Синьхуа.

С утра 6 июля по утро 7 июля мощные ливни с грозами и сильным ветром ожидаются в некоторых районах провинций Цзянсу, Чжэцзян, Аньхой, Цзянси, Хубэй, Хунань, Гуйчжоу, Юньнань, Хэйлунцзян, а также в городах центрального подчинения Шанхай и Чунцин.

В некоторых из указанных выше регионов страны возможны осадки до 80 мм в сутки, сопровождаемые грозами и сильным порывистым ветром, сообщили в Национальном метеорологическом центре КНР.

Местным властям рекомендовано подготовиться к возможным наводнениями, паводкам, сходам оползней и селей. В Китае действует четырехцветная система предупреждения о погодной опасности, где степень угрозы растет от синего и желтого к оранжевому и красному.

Также 4 июля Китай повысил уровень экстренного реагирования по наводнениям с четвертого до третьего, поскольку ливни и не думают прекращаться.

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