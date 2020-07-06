Якутск, , 06:57 — REGNUM Правоохранители Якутска и специалисты городской мэрии установили личности двух похороненных в безымянных могилах в лесу за оградой кладбища в микрорайоне Птицефабрика, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации округа.

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По словам директора МУП «Ритуал» Парфирия Шестакова, удалось установить имена двух захороненных — это уроженцы Таджикистана и Киргизии. Личности остальных пока не известны.

Руководители национальных общин выясняют все обстоятельства дела.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Якутска обнаружил в лесополосе свежие могилы и валяющиеся пустые гробы.