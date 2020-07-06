Гонконг, Китай, , 06:41 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 6 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг подтверждено в общей сложности 1268 случаев COVID-19 за все время эпидемии, из которых семь оказались смертельными. Выздоровели на текущий момент 1156 человек.

В САР Макао выявлено 46 случаев. Выздоровели 45 человек. Смертей нет. На Тайване общее число заболевших достигло 449 человек, из которых семеро скончались, выздоровели 438 человек.

На материковой части Китая за все время было выявлено 83 557 заболевших опасной инфекцией, из которых 78 518 человек выздоровели, 4634 человека скончались.