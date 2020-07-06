Москва, , 06:29 — REGNUM Самое теплое море на российских курортах сейчас наблюдается в Геленджике, Туапсе, Евпатории и Ялте, заявил глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Очень высокие температуры. В Алуште температура воды 24 градуса в Феодосии и Анапе — 25 градусов, в Евпатории и Ялте — 26 градусов», — приводит его слова ТАСС.

Также он отметил, что примерно так же прогрелось море и у берегов Сочи, Геленджика и Туапсе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитическое агентство «ТурСтат» назвало лучшие лечебно-оздоровительные курорты в странах СНГ. По версии агентства, на первом месте среди таких курортов находится место отдыха на озере Нарочь в Белоруссии. Второе место занят курорт Бурабай в Казахстане, третье — курорт Нафталан в Азербайджане.

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