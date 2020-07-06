Сеул, , 06:18 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 48 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает юнжокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Сообщается, что половина из выявленных случаев являются завозными. Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея достигло 13 137. Также за 5 июля в стране скончался один человек от осложнений COVID-19. Всего с начала пандемии от болезней, вызванных новым коронавирусом, в Южной Корее умерли 284 человека.

Отмечается, что ранее в течение трех дней на территории страны ежесуточной выявляли более 60 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Это было преимущественно связано с возникновением новых очагов инфекции внутри страны.