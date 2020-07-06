Наньчан, Китай, , 06:18 — REGNUM От наводнений в провинции Цзянси на востоке Китая пострадали уже 347 тыс. человек, сообщат 5 июля агентство Синьхуа.

По данным провинциального департамента по чрезвычайным ситуациям, в Цзянси 8601 человек был эвакуирован в безопасное место из-за ливней, которые обрушились на регион. Прямой экономический ущерб достигло 280 млн юаней (около $39,62 млн).

Всего 22,7 тыс. га зерновых пострадало в регионе. В провинциальном департаменте сельского хозяйства выделили более 30 тонн семян для районов, которые наиболее сильно пострадали от наводнений.

Метеорологический департамент Цзянси прогнозирует, что ливни продолжат терроризировать жителей города Цзидэчжэнь, Цзюцзян и Шанжао в ближайшие дни.