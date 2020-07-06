Пекин, , 06:13 — REGNUM Национальная метеорологическая обсерватория Китая объявила желтый уровень погодной опасности в связи с мощными ливнями на обширных территориях страны, сообщает 5 июля агентство Синьхуа.

С 5 по 6 июля мощные ливни ожидаются на обширных территориях провинция Цзянсу, Чжэцзян, Аньхой, Цзянси, Хубэй, Хунань, а также в Шанхае среди прочих регионов, сообщили в Национальном метеорологическом центре Китая.

В некоторых района возможны осадки до 70 мм в час, сопровождаемые ураганами и сильным ветром. В Китае действует четырёхуровневая система предупреждения о погодной опасности, где степень угрозы возрастает от синего и желтого к оранжевому и красному.

Мощные ливни не прекращаются в Китае с начала июня. Они уже привели к разливу целого ряда рек и озер преимущественно в южных, юго-западных, юго-восточных и центральных районах страны.