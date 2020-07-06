Пекин, , 06:08 — REGNUM Несколько регионов Китая подняли уровень экстренного реагирования в связи с наводнениями и мощными ливнями, которые не утихают с начала июня, сообщает 5 июля агентство Синьхуа.

Метеорологическая служба провинции Аньхой подняла уровень реагирования до второго с третьего. Ведомство прогнозирует резкие наводнения и высокий шанс природных бедствий в городах Хуаншань, Чичжоу, Тунлин и Аньцин в провинции. Метеорологи призывают местные власти своевременно объявлять предупредительную информацию и эвакуировать местных жителей во избежание жертв.

В центральной китайской провинции Хубэй власти также поняли уровень предупреждения с низшего четвертого до третьего, поскольку ливни, которые не думают утихать, привели к подъему уровня воды в реках и озерах. Шесть мощных ливней прошло в регионе с 8 июня, а средний объем выпавших осадков достиг 387,3 мм.

Уровень воды на ряде гидрологических станций вдоль реки Янцзы и близлежащих районах приблизился к опасному. В то же самое время уровень воды в одном из пяти крупнейших озер Хубэя уже превысил опасный уровень.

Власти соседней с Хубэем провинции Хунань подняли уровень экстренного реагирования с четвертого до третьего. Всего 858 км плотин на озере Дунтинху фиксируют экстренно высокий уровень воды, которые продолжает расти.