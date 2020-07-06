Кемерово, , 06:03 — REGNUM В Кемеровской области приступили к подготовке строительства 22 вертолётных площадок для санавиации, которая должна появиться в 2021 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Сейчас в городах Кузбасса готовят подъездные пути и другую инфраструктуру.

«Регион претендует на участие в федеральном проекте «Развитие санитарной авиации» нацпроекта «Здравоохранение» в 2021 году. В случае успеха Кузбасс получит федеральное финансирование строительства площадок и два вертолета среднего класса «Ансат» с медицинскими модулями, способных эвакуировать самых тяжелых пациентов из любой точки области», — уточнили в областной администрации.

Строительство 22 вертолетных площадок позволит повысить доступность и качество первичной медпомощи жителям отдаленных и малонаселенных поселков Кузбасса, а также поможет при транспортировке тяжелобольных пациентов авиамедицинскими бригадами Кемеровского областного центра медицины катастроф.

Сейчас в Кемеровской области действуют четыре вертолётных площадки: в Таштаголе, Танае, Междуреченске и Кемерове.

«Нашему региону с его широкой географией, отдалёнными и труднодоступными посёлками этого недостаточно, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Приняли решение подготовить инфраструктуру под ещё 22 вертолетные площадки, намерены участвовать в нацпроекте».

Подготовить инфраструктуру под строительство планируется к 1 октября 2020 года. Одновременно в области формируются авиамедицинские бригады.