Урумчи, Китай, , 06:01 — REGNUM Столица китайского Синьцзяна город Урумчи уже в существенной степени покрыта связью пятого поколения 5G, которая затрагивает главные городские районы города, сообщает 6 июля агентство Синьхуа.

Еще больше станций планируется построить в этом году. На конец июня в Урумчи было построено в общей сложности 2379 базовых станций, из которых 1861 была построена только в этом году. Главные общественные места вроде ключевых торговых районов полностью покрыты сетями 5G.

«Строительство базовых станций 5G было в значительно степени приторможено эпидемией нового коронавируса в этом году, однако мы значительно ускоримся для того, чтобы ввести в эксплуатацию еще 902 станции в течение 38 дней», — заявил представитель компании China Mobile Xinjiang Company Бай Тао.

В 2019 году крупнейшие китайские операторы связи China Telecom, China Mobile и China Unicom вложили суммарно около 126 млн юаней (около $17,8 млн) в строительство 518 базовых станций 5G. Урумчи стал одним из первых 50 городов Китае, которые начали внедрять новые технологии связи в коммерческое использование. Сейчас количество пользователей 5G в Урумчи достигло 234,3 тыс. человек.