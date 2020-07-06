Урумчи, Китай, 6 июля 2020, 06:01 — REGNUM Столица китайского Синьцзяна город Урумчи уже в существенной степени покрыта связью пятого поколения 5G, которая затрагивает главные городские районы города, сообщает 6 июля агентство Синьхуа.
Еще больше станций планируется построить в этом году. На конец июня в Урумчи было построено в общей сложности 2379 базовых станций, из которых 1861 была построена только в этом году. Главные общественные места вроде ключевых торговых районов полностью покрыты сетями 5G.
В 2019 году крупнейшие китайские операторы связи China Telecom, China Mobile и China Unicom вложили суммарно около 126 млн юаней (около $17,8 млн) в строительство 518 базовых станций 5G. Урумчи стал одним из первых 50 городов Китае, которые начали внедрять новые технологии связи в коммерческое использование. Сейчас количество пользователей 5G в Урумчи достигло 234,3 тыс. человек.