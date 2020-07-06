Хух-Хото, Китай, , 05:54 — REGNUM Во Внутренней Монголии на севере Китая был выявлен один случай подозрения на заболевание бубонной чумой, сообщает 5 июля агентство Синьхуа.

В муниципальной комиссии здравоохранения города Баян-Нур сообщили, что человек с подозрением на заболевание был доставлен в народный госпиталь хошуна Урад-Чжунци в субботу, 4 июля.

Местные власти объявили третий уровень предупреждения о чуме, которые продлится до конца 2020 года. В комиссии также призвали общественность усилить меры предосторожности, поскольку в городе крайне высок риск передачи чумы от человека к человеку.

Власти также призвали людей немедленно обращаться к врачам или сообщать врачам, если они имеют подозрение, что у них или у их близких, знакомых или даже незнакомых людей имеются симптомы чумы.

Чума лечится антибиотиками, однако способна убить человека за несколько часов после появления симптомов. Ранее случаи чумы были выявлены в Монголии.