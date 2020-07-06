Чебоксары, , 05:50 — REGNUM В Чувашии 6 и 7 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку будут сдавать свыше 5,5 тыс. выпускников. Большая часть из них продемонстрирует свои знания сегодня, 6 июля, сообщили ИА REGNUM в министерстве образования республики.

Во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение Cap.ru

ЕГЭ по русскому языку является самым массовым. С учётом эпидемиологической ситуации, в 2020 году он пройдет 6 и 7 июля, чтобы избежать скопления участников в помещениях. В аудиториях будут сидеть не более девяти выпускников.

«В Чувашии ЕГЭ по русскому языку планируют сдавать более 5,5 тыс. человек, в том числе 6 июля — 4100, 7 июля — 1460 участников», — говорится в сообщении.

Напомним, основной этап сдачи ЕГЭ начался 3 июля, когда выпускники сдавали три предмета по выбору. В Чувашии свои знания проверил 1060 человек, в том числе 126 сдавали географию, 243 — литературу, 691 — информатику. Экзамены проводились в 11 пунктах: в городах Канаш, Новочебоксарск, Чебоксары и Шумерля, а также в Батыревском и Чебоксарском районах. По словам министра образования Сергея Яковлева, «экзамены прошли в штатном режиме».

На входе в ППЭ проводилась обязательная термометрия с использованием бесконтактных термометров, обработка рук антисептическими средствами. В минобразования уточняют, что для избежания скопления участники приходили на ППЭ «по сформированному графику». Во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение.

Напомним, в 2020 году в связи с мероприятиями по нераспространению коронавирусной инфекции ЕГЭ сдают только выпускники, планирующие продолжить обучение в вузе.

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