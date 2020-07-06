Ухань, Китай, , 05:46 — REGNUM Ни одного нового бессимптомного случая или случая подозрение на заболевание COVID-19 не выявлено в бывшем эпицентре инфекции в Китае, сообщает 6 июля агентство Синохуа.

В настоящее время в центральной китайской провинции Хубэй под наблюдением специалистов находится 137 человек, которые тесным образом контактировали с заболевшими заболевание COVID-19.

По актуальным данным, общее число случаев заболевания в регионе достигло 63 135 человек, из которых 63 623 были вылечены и выписаны из госпиталей региона. Опасная инфекцией унесла жизни 4512 человек в Хубэе.