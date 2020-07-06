Пекин, , 05:43 — REGNUM В столице Китая городе Пекине выявлен еще один случай COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 6 июля агентство Синьхуа.

Как отметили в муниципальной комиссии здравоохранения Пекина, ни одного нового случая подозрения на заболевания не выявлено в городе. Еще один пациент был выписан из больницы по выздоровлению.

С 11 июня по 5 июля в городе было выявлено 335 вновь заболевших COVID-19, из которых 324 человека продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях города. Еще 30 бессимптомных случаев инфицирования отслеживается медиками.

Напомним, что Пекин стал новых эпицентром эпидемии в Китае после того, как вокруг одного из крупнейших в стране оптовых рынков фермерской продукции «Синьфади» было выявлено сразу несколько кластеров заболевания.