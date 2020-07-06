Пекин, , 05:40 — REGNUM Больницы Китая за прошедшие сутки покинули еще два пациента, переболевших COVID-19, по выздоровлению, сообщает 6 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 405 пациентов по-прежнему продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны, включая шестерых в тяжелом состоянии.

В общей сложности 78 518 человек благополучно переболели опасной инфекцией за все время эпидемии в стране, а общее число заболевших достигло 83 577 человек. Из них 4634 человека скончались.