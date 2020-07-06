Пекин, , 05:36 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено четыре новых случая COVID-19, сообщает 6 июля агентство Синьхуа.

Из общего числа вновь заболевших, лишь один пациент оказался локальным, остальные три — «импортными», то есть прибывшими в больном состоянии из-за рубежа, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР в рамках ежедневного отчета.

Смертей от опасной инфекции за прошедшие сутки в стране зафиксировано не было. Трое «импортных» пациента приходятся на Внутреннюю Монголию, а также провинции Шэньси и Ляонин.