Владивосток, , 05:33 — REGNUM В Приморье отмечается снижение числа выявленных заражённых коронавирусом — за сутки 65 новых случаев, один пациент — умер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Читайте также: Коронавирус в России: опасный этап миновал? — все новости

Во Владивостоке подтверждено 53 случая заражения SARS-CoV-2. В Артёме — пять, в Арсеньеве — четыре. В Уссурийске, Шкотовском и Кировском районах — по одному человеку. Темп прироста составил 1,4%.

На 6 июля в Приморском крае зарегистрировано 4732 пациента с коронавирусом. Тестов проведено более 176 тыс. Выздоровели 3077 человек, скончались — 52.

Читайте также: Коронавирус в России: опасный этап миновал? — все новости

«Эпидобстановка требует нашего пристального внимания. Важно сделать всё, чтобы экономика края, те отрасли, которые сегодня не работают, были запущены, люди могли получать услуги качественно, с соблюдением всех санитарных норм и правил. Это обязательное требование для всех», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, рыбообработчики, прибывшие на Сахалин из Бурятии, находящиеся в изоляции с 15 июня и объявившие голодовку, грозились поджечь обсерватор. Сотрудниками учреждения был вызван наряд полиции.