Ульяновск, , 05:06 — REGNUM В Ульяновской области наблюдается рост вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, новых летальных исходов нет. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

По данным на 5 июля, в Ульяновской области официально подтверждено 6308 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 4 июля — 105.

Выздоровел 3501 человек, в том числе за сутки — 60 пациентов. Всего скончались 48 человек, новых летальных исходов нет.

В Ульяновской области возобновил выездную деятельность Центр общественного здоровья. Здесь каждый житель региона может пройти обследование раз в году: в частности, проверить состояние полости рта, зрения, дыхания, сердца и сосудов, позаниматься в зале лечебной физической культуры, а также пройти обучение в школе здоровья.