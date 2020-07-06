Чебоксары, , 04:53 — REGNUM В Чувашии наблюдается рост вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, также зарегистрированы новые летальные исходы. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

По данным на 5 июля, в республике официального подтверждено 5386 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 4 июля — 71.

Выздоровели 3008 человек, в том числе за сутки — 25 пациентов. В то же время за регистрировано три новых летальных исхода, всего с начала пандемии скончались 40 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии летние загородные детские лагеря в этом году открывать не будут. Соответствующее решение принято на заседании регионального оперативного штаба. Исключение составит республиканский детский санаторий «Лесная сказка», где дети здесь проходят реабилитацию под присмотром медработников.