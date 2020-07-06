Благовещенск, , 04:07 — REGNUM В Амурской области специалисты МЧС проверяют детские оздоровительные лагеря на соблюдение требований пожарной безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по региону.

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В Приамурье специалисты проверили уже восемь оздоровительных лагерей из 11. Полностью проверки планируется завершить до 15 июля.

Инспекторы проверяют состояние автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения, эвакуационных путей и выходов.

«Со всеми лицами, задействованными в организации летнего отдыха детей, проводятся инструктажи», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске-на-Амуре откроют мемориал в память о погибших при пожаре в палаточном лагере «Холдоми» детях.

В ночь с 22 на 23 июля 2019 года в детском палаточном лагере Холдоми под Хабаровском произошёл пожар. Палатки из ПВХ, в которых спали дети, загорелись. В огне погибла девочка 2008 года рождения. Ещё трое детей умерли в больнице от ожогов. Выяснилось, что лагерь работал незаконно.