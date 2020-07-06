Магадан, Магаданская область, 6 июля 2020, 04:09 — REGNUM В Магаданской области за сутки выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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С начала эпидемии проведено 35 103 теста на коронавирус, заражённых зарегистрировано на Колыме — 948 человек.
Скончались от осложнений четыре пациента.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае на 5 июля выявлено 4 644 случая заражения коронавирусом.