Магадан, Магаданская область, 6 июля 2020, 04:09 — REGNUM В Магаданской области за сутки выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Читайте также: Коронавирус в России: опасный этап миновал? — все новости

С начала эпидемии проведено 35 103 теста на коронавирус, заражённых зарегистрировано на Колыме — 948 человек.

Скончались от осложнений четыре пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае на 5 июля выявлено 4 644 случая заражения коронавирусом.