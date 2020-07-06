Хабаровск, , 04:01 — REGNUM В Хабаровском крае на 5 июля выявлено 4 644 случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Прирост составил 89 человек за сутки. Около 10% — бессимптомные носители инфекции, у 65% — пневмония, у остальных — признаки простудного заболевания.

Скончались с начала эпидемии 30 пациентов. Выздоровели — 2 228 человек.

Обследовано почти 127 тыс. жителей Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Москве от COVID-19 скончались 22 пациента.