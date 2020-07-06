Южно-Сахалинск, , 03:47 — REGNUM В Южно-Сахалинске 6 июля детские сады №8 «Журавлёнок» и №39 «Радуга» открылись после проведения в них дезинфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Дезинфекцию в дошкольных учреждениях проводили для недопущения распространения коронавирусной инфекции в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Также после проведения тщательной санитарной обработки начали принимать воспитанников детский сад №45 в Южно-Сахалинске и №4 в Красногорске.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахалина приняли решение открыть регион для туристов с 6 июля. Как сообщил глава региона Валерий Лимаренко, туризм будет организованным. Туроператоры проходят специальное обучение.