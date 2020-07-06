Благовещенск, , 03:29 — REGNUM В Амурской области за последние сутки выявили 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего в регионе с момента начала пандемии зарегистрировали 1860 носителей коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Наибольшее число инфицированных выявили в столице области — Благовещенске — 788 человек. На втором месте город Свободный — 426 носителей коронавируса, на третьем город Тында — 147.

За весь период пандемии в Приамурье скончались 16 пациентов с коронавирусом.

В регионе провели более 116 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в России от COVID-19 выздоровели свыше 80 военнослужащих.