Иерусалим, , 02:54 — REGNUM В Израиле за минувшие сутки выявили 788 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в отчете израильского министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Израиле было подтверждено 29 958 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за 5 июля на израильской территории скончался один пациент от болезней, вызванных новым коронавирусом. Таким образом общее число жертв COVID-19 в стране достигло 331 человека.

Уже выздоровели 17 950 пациентов, их выписали из медучреждений Израиля. В то же время в стране подтверждено 11 677 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Отмечается, что это рекордное число с начала пандемии.

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