Сантьяго, , 02:54 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 3685 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба чилийского министерства здравоохранения.

Таким образом общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в республике достигло 295 532. Также за минувшие сутки в Чили скончались 116 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 6308 человек.

К настоящему времени в стране подтверждено 28 194 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В медучреждениях Чили находятся 2078 пациентов, из них 1736 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.