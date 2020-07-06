Багдад, , 02:08 — REGNUM Международный аэропорт иракской столицы Багдада подвергся ракетному обстрелу со стороны неизвестных, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что одна из ракет попала по той части воздушной гавани, где находятся американские войска. При этом упавшая ракета не взорвалась. Информации о повреждениях и пострадавших не поступало. Другие подробности инцидента также не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 5 июля ракетному обстрелу подверглось посольство США в Багдаде. Ракеты были сбиты зенитно-ракетными комплексами Patriot, однако один из снарядов попал на жилой дом. В результате происшествия пострадал ребенок.

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