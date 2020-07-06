Бразилиа, , 02:00 — REGNUM В Бразилии за прошедшие сутки выявили 26 051 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране достигло 1 603 055. Также за 5 июля в Бразилии скончались 602 пациента с COVID-19. Всего жертвами болезней в стране, вызванных коронавирусной инфекцией, достигло 64 867.

По-прежнему большая часть инфицированных зафиксирована в штатах Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Эспириту-Санту и Минас-Жерайс.

Отметим, что Бразилия занимает второе место в мире по числу зараженных коронавирусом нового типа и по количеству летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Первое место по-прежнему занимают Соединенные Штаты.