Бейрут, , 01:17 — REGNUM В Ливане за прошедшие сутки выявили 18 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает ливанское национальное новостное агентство.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 1873. Также число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 36.

Отмечается, что Ливан с начала июля открыл авиасообщение для пассажирских рейсов. Предполагается, что возвращение граждан страны на родину и прибытие туристов поможет оживить пострадавшую от пандемии экономику. При этом всем пассажиром и сотрудникам воздушных гаваней необходимо носить медицинские маски.