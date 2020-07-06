Ла-Пас, , 00:22 — REGNUM Министр здравоохранения Боливии Мария Эйди Рока заразилась коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что глава боливийского минздрава сдала тест на выявление инфекции, который показал положительный результат.

«Борьба против вируса продолжается безостановочно, и я желаю министру скорого выздоровления, чтобы присоединиться к битве за здоровье боливийцев», — заявила врио президента страны Жанин Аньес.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня стало известно, что в Боливии около одной тысячи военных и полицейских заражены коронавирусом нового типа. К концу июня в стране было подтверждено 31 524 случае инфицирования SARS-CoV-2.

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