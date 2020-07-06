Доха, , 00:16 — REGNUM В Катаре за прошедшие сутки выявили 616 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба катарского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории Катара достигло 99 799. Также за 5 июля в стране скончались пять человек от осложнений COVID-19. Всего от болезней, вызванных новым коронавирусом, в Катаре с начала пандемии скончались 128 человек.

Отмечается, что в стране сделали 381 434 тестов на выявление инфекции. С начала пандемии в Катаре выздоровели 92 284 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в Катаре начали открываться рестораны и музеи в туристических зонах. Учреждениям разрешили возобновить работу при полном соблюдении санитарных требований. В частности, вместимость ресторанов не должна превышать 50%.

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